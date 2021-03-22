Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş...
22.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:41
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı