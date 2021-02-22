Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
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Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması

22.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:30

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri döken emekçiler olduğunu belirterek, "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri döken emekçiler olduğunu belirterek, "İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elvan, "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz, emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık. Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikten kuvvet doğar"

Elvan, Türk-İş heyetinden önce de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmüştü.

Esnafın karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldıklarını belirten Elvan, bundan sonraki dönemde de esnafı yalnız bırakmayacaklarını ifade etmişti.

Elvan, görüşmede, esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıkları bilgisini vererek, "Birlikten kuvvet doğar." mesajını paylaşmıştı.

"Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz"

Bakan Elvan, bugün ayrıca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti de kabul etmişti.

Atacakları adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceklerini vurgulayan Elvan, TİSK yönetimiyle ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasasının Kovid-19 salgını sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetmişti.

Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması
Bakan Elvan, Türk-İş Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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