Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
22.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:42
Salondan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın salona girişi Hediye taktimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Salondan görüntüler
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın salona girişi
Hediye taktimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk