Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

22.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:42

Salondan görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın salona girişi Hediye taktimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Salondan görüntüler

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın salona girişi

Hediye taktimi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TESK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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