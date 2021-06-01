Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldığını bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda yeni dönem için beklentilerini aktardıklarını belirtti.

Bakan Elvan, "Yeni Genel Sekreter Sayın Mathias Cormann'a görevinde başarılar diledik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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