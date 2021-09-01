Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyümenin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirterek "Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyümenin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirterek "Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Elvan, "İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya