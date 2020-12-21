Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

21.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:28
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Arslan ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta görüştüklerini belirterek, "Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Raporu Elvan'a sunuldu

Hak-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında başlattığı reforma ilişkin Konfederasyon tarafından çalışma hayatı, sendikal mevzuat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve çalışma hayatına ilişkin taleplerin yer aldığı "Hak-İş Konfederasyonu Raporu'nun" hazırlandığı ve Bakan Elvan'a takdim edildiği aktarıldı.

Ziyaretin ardından Arslan'ın, Hak-İş tarafından Hatay Ormanları Ağaçlandırma Arazisi'ne adına yapılan fidan bağışı sertifikasını Bakan Elvan'a takdim ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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