Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı'na katıldı: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sermaye piyasalarına olan ilgiye dikkati çekerek, "Sermaye piyasalarına yatırımcılarımızın ve şirketlerimizin ilgisi son dönemde önemli düzeyde arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sermaye piyasalarına olan ilgiye dikkati çekerek, "Sermaye piyasalarına yatırımcılarımızın ve şirketlerimizin ilgisi son dönemde önemli düzeyde arttı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021 yılında yapılan 21 halka arzla birlikte halka arz büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti." dedi.

Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı"nda, yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması noktasında birçok düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, Varlık Barışı düzenlemesiyle, yurt dışındaki varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesi suretiyle Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

???????Bununla birlikte ülkedeki işletmelerin kayıtları arasında yer almayan varlıklarının da herhangi bir şekilde vergi ve ceza ödemeden kanuni defterlere kaydedilmesini sağladıklarını anlatan Elvan, bu önemli imkandan yararlanmak için hala sürenin bulunduğunu vurguladı.

Elvan, yeniden yapılandırma kanununun da Haziran ayında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu kanunla vergi dairelerine, Gümrük Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Büyükşehir Belediyeleri ve diğer belediyelere, il özel idareleri ve YİKOB'lara borcu olan tüm vatandaşlarımızın borçlarının yeniden yapılandırılmasını mümkün kıldık. Yapılandırma Kanunu, ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırılmasına imkan sağlıyor. Yine matrah ve vergi artırımı düzenlemesi konusundaki talepleri dikkate alarak matrah artırımı düzenlemesi yaptık. Buna göre, 2016 ile 2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir/kurumlar stopaj vergileri, katma değer vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Böylece işletmelerin geçmiş yerine, artık geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Bahsettiğim bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını Ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiyor." diye konuştu.

"Sermaye piyasaları sizlere çok çeşitli imkanlar sunuyor"

Lütfi Elvan, sanayicilerin gündemindeki en önemli hususlardan birinin şirketlerine uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamak olduğunu bildiklerini söyleyerek, bu konunun kendilerinin de gündeminde olduğunu ifade etti.

Özkaynakların finansmanının teşvik edilmesi ve halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmek için çalıştıklarını anlatan Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aslında diyoruz ki, karşınızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var. Malumunuz sermaye piyasalarına yatırımcılarımızın ve şirketlerimizin ilgisi son dönemde önemli düzeyde arttı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021 yılında yapılan 21 adet halka arzla birlikte halka arz büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Sermaye piyasaları sizlere çok çeşitli imkanlar sunuyor. Örneğin, halka arzlar yoluyla uzun vadeli özkaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz yapan şirketler için getirilen iki puanlık kurumlar vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Bunlara ek olarak sermaye piyasalarının şirketlerinize dolaylı katkıları da olur. Aile şirketlerinin Türkiye'de ömrü maalesef uzun değil, aile şirketi olmanın zorluklarını kurumsallaşarak aşabilirsiniz. Halka arz sonrası şirketiniz daha görünür ve bilinir hale geleceği için gerek yerli gerekse yabancı şirketlerle iş yapma imkanlarınız artar. Şirketinizin pay değeri borsada şeffaf bir şekilde belirlendiği için, şirket paylarının alınıp satılabilmesi daha kolay hale gelir. Borsada işlem gören şirket paylarını teminat olarak gösterip, kredi imkanlarından daha kolay ve uygun koşullarda faydalanabilirsiniz."

Elvan, Gaziantep'teki şirketlerinde sermaye piyasalarına istenilen düzeyde ilgi göstermediğini öğrendiğini aktararak, sanayi denilince akla gelen bir kent olan Gaziantep'e bu performansın yakışmadığını ifade etti ve bu toplantının da bu nokta da bir milat olması temennisinde bulundu.

"Girmediğimiz ülke pazarı kalmayıncaya kadar mola yok"

Bakan Lütfi Elvan, Kredi Garanti Fonu'na teminat verirken gözeteceği ilk unsurun, doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacağını belirterek, bu seçiciliğin zaman zaman bölge, sektör ve ürün noktasında devreye girebileceğini söyledi.

Kredi Garanti Fonu'nu teminatlı kredileri, tedarik zinciri sistemini güçlendirmek için de kullanacaklarını aktaran Elvan, ihracatçıların finansmana en kolay ve en ucuz şekilde ulaşmasını sağlamak için de önemli adımlarının olacağını söyledi.

Elvan, ihracatçılara sağlanan finansman kaynaklarını daha da artıracaklarını anlatarak, "Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Eximbank kredileriyle, cesur ihracatçılarımızın daha fazla yanında ve yakınında olacağız. Dünyada girmediğimiz bir ülke pazarı kalmayıncaya kadar ne Gaziantep'e ne Türkiye'ye ne de bizlere mola yok. Gün daha büyük işleri hep beraber başarabilme günüdür." dedi.

Konuşmasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de teşekkür eden Bakan Elvan, hukuk ve ekonominin birbirinden ayrılamayan iki önemli alan olduğunu söyledi.

Lütfi Elvan, hukuk alanındaki çalışmaların ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Hukuku ekonomiden, ekonomiyi hukuktan ayıramazsınız. Dolayısıyla sayın Bakanımızla çok yakın işbirliği halinde çalışıyoruz. Özellikle iş dünyasının sorun olarak, problem olarak gördüğü alanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan ekonomide reform programı, diğer taraftan sayın Bakanımızın öncülük ettiği adalet alanındaki yargı reformu inşallah yatırımcılarımız için çok daha uygun bir yatırım iklimi oluşturacak, iş dünyamızın çok daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Nejet Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve iş insanları katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın