Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" - ANKARA

Bakan Elvan: 'Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacak.

Bakan Elvan: "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacak.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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