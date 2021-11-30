Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet