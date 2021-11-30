Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisine yönelik açıklamada yaptı. Elvan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük.

Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

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