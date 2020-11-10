Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."
10.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:17
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır