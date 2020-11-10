Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."

10.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:17
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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