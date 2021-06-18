Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

BTSO'da iş insanlarıyla bir araya gelen Elvan, daha sonra Bursa Valiliğini ziyaret etti.

Valilik hatıra defterini imzalayan Elvan, Vali Yakup Canbolat'tan şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heykel'deki tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasına da giden Elvan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından karşılandı.

Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bürokratlarla belediyede basına kapalı görüşen Elvan, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Bakan Elvan, Kayhan Mahallesi'ndeki Vergi Dairesi Başkanlığını da ziyaret ederek memurlarla sohbet etti ve çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığına giden Bakan Elvan, İl Başkanı Davut Gürkan ile parti mensuplarıyla basına kapalı görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir