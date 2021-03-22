Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Açıklaması

22.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:05
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Bakan Elvan şöyle devam etti:

"Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Bakan Elvan," Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karsı direncimizi artıracaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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