IHAAW110815-EKO/27-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yurt dışından vergisiz olmaksızın posta yoluyla Türkiye'ye getirilen ürünlere dikkat çekerek, "Posta, zarf, yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 0-2 kilo arası mektup arası olarak görülüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. 26 milyon tane mektup gelmesi demek, bana şöyle bir soru işareti uyandırdı: Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eeee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok" ifadelerini kullandı. 27.02.2019 11: 08: 15 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA