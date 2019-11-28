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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.

28.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni programında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA
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