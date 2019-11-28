28.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Kaynak: AA