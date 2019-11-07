Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza.

07.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:14
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız."

Kaynak: AA
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