IHAAW114424-EKO/07-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz." 07.02.2019 11: 44: 24 TSI

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Kaynak: İHA