Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs Aylarıyla Birlikte Reel Sektörün...
IHAAW114424-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz.
IHAAW114424-EKO/07-02-2019
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat-Mart ve Nisan-Mayıs aylarıyla birlikte reel sektörün likidite açısından çok daha rahatladığı bir döneme şahitlik edeceğiz." 07.02.2019 11: 44: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İHA