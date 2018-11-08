Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Spekülatif Ataklar) Bu Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminin...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Spekülatif ataklar) Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Spekülatif ataklar) Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük."