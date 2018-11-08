Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Spekülatif ataklar) Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği hızlı, güçlü aktif karar alma mekanizmalarıyla şükürler olsun, koordinasyonla çok hızlı refleksler vererek bu sürecin birçoğunu bertaraf ettik, püskürttük."