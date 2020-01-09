Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması Toplantının yapıldığı salondan görüntü Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

09.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın karşılanması

Toplantının yapıldığı salondan görüntü

Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ' İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)
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