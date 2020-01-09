Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta (Detay görüntüler)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması Toplantının yapıldığı salondan görüntü Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.
09.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşılanması
Toplantının yapıldığı salondan görüntü
Albayrak'ın görüntüleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Sivas İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.
Kaynak: AA