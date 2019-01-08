Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da Müjdelerle Başlattı.

IHAAW182439-EKO/08-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

IHAAW182439-EKO/08-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019'u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. 08.01.2019 18: 24: 39 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et