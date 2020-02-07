Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.

07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi."

Kaynak: AA
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