Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi.
07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi."
Kaynak: AA