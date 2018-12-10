Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Personel Ücretlerine 2019 Yılı İçerisinde Yansıtılacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir."