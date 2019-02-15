Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Köprüyü Geçtik. Rasyolar,...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın."
Kaynak: AA