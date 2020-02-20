Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.
20.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."
Kaynak: AA