Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır." Kaynak: AA