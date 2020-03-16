Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır.
16.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır."
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Kaynak: AA