Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato Süreci) Yüzlerce Firmayla Müzakereler...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Konkordato süreci) Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı."

Kaynak: AA
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