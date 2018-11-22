Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(Kdv İadeleri) Belirli Şartları Sağlayan Mükelleflerimizin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "(KDV iadeleri) Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız."