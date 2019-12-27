27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun."

Kaynak: AA