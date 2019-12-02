02.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İVME Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA