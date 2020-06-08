Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." - ANKARA

Kaynak: İHA