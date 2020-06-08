Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz.
08.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." - ANKARA
Kaynak: İHA