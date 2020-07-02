Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
02.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:13
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı savcılıkça, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: İHA