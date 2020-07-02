Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." - ANKARA Kaynak: İHA