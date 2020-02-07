Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.
07.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir."
Kaynak: AA