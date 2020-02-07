Haberler » Ekonomi » Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki... - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.

07.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler