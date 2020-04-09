Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.
09.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA