Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA Kaynak: İHA