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Berat Albayrak, Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.

09.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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