Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her Gerçekleşme, Her Gösterge Bütçe Disiplinindeki Güçlü...
IHAAW105307-EKO/15-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor.
IHAAW105307-EKO/15-02-2019
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi. 15.02.2019 10: 53: 07 TSI
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Kaynak: İHA