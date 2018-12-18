Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hazinemizin Ortaya Koyduğu Altın Tahvil İhracı, Son 2...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hazinemizin Ortaya Koyduğu Altın Tahvil İhracı, Son 2...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et