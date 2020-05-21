Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor"

21.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:57

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye...

Kaynak: İHA

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