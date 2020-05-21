Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Geride bıraktığımız süreç Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine olan etkisinin gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösteriyor" Kaynak: İHA