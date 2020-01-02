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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz"

02.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:02
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz"

Kaynak: AA
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