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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor.

13.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor."

Kaynak: AA
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