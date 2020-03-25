Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için 'İş'e Devam Desteği' başlatıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA