Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir.
27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA