Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...
Haberler » Politika » Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını... - Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir.

27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını desteklemeye yönelik tedbirler neticesinde işsizlik oranının 2020 yılında yüzde 11,8 seviyesinde gerçeklemesi, program dönemi sonunda yüzde 9,8'e gerilemesi hedeflenmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et