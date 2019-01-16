IHAAW183237-EKO/16-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." 16.01.2019 18: 32: 37 TSI

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Kaynak: İHA