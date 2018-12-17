Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe Disiplinindeki Sıkı Duruşumuzun Sonucu Olarak...
IHAAW154415-EKO/17-12-2018- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.
IHAAW154415-EKO/17-12-2018
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı/ Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız." 17.12.2018 15: 44: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İHA