IHAAW154415-EKO/17-12-2018

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz, Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen, bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan Bütçe Açığı/ Milli Gelir oranı hedefimizi yakalayacağız." 17.12.2018 15: 44: 15 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA