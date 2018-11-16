Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe Disiplininden Taviz Yok, Sıkı Duruşumuz Devam Edecek.
IHAAW185348-EKO/16-11-2018 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bütçe disiplininden taviz yok, sıkı duruşumuz devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplininden taviz yok, sıkı duruşumuz devam edecek." dedi. Bakan Albayrak, bedelli askerlik konusunda ise "Bedelli askerlikte 9 milyar TL'lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL'lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı. 16.11.2018 18: 53: 48 TSI
NNNN - ANKARA