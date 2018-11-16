Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bütçe disiplininden taviz yok, sıkı duruşumuz devam edecek." dedi. Bakan Albayrak, bedelli askerlik konusunda ise "Bedelli askerlikte 9 milyar TL'lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL'lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı. 16.11.2018 18: 53: 48 TSI

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