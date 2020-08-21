Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bugün büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor." - İSTANBUL Kaynak: İHA