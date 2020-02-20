Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.
20.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz."
Kaynak: AA