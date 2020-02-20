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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."

20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."

Kaynak: AA
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