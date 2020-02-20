Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."
20.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık."
Kaynak: AA