Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...
Haberler » Politika » Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik... - Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi.

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı , "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et