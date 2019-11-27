27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 6,8 milyon kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL'ye, toplam fon büyüklüğü ise 112,8 milyar TL'ye yükseldi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA