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Berat Albayrak, Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

09.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA

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