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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum.

02.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı : "Mobilyacılık sektörü için güzel bir olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum."

Kaynak: AA
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