Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "12 aylık cari fazla rakamı 5,9 milyar dolara ulaştı"

28.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 aylık cari fazla rakamının 5,9 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Trabzon'da 23 ülkeden 700'e yakın katılımcının katıldığı '4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi' bugün başladı. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile çok sayıda davetli ve iş adamı katıldı.



Konuşmasında tarihi İpekyolu'nun önemine değinen Bakan Albayrak, "Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak ve Pasifik'ten Atlantik'e kadar ticaret köprüsü kurma adına başlatılan Kuşak Yol projesi 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan ülkemize büyük ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Tarihi yakından takip eden insanlar bilir ki son 500 yılın ekosistemi 1492 coğrafi keşiflerden öncesine dayanan sürece baktığımız zaman Dünya'da ki ana ticaret merkezi Asya idi. Baharat ve İpekyolu hinterlanttı ile başlayan Asya'nın en doğusunda Çin, yine Asya'nın en batısında Osmanlının bu hinterlanttın kapı yönetmenliğini yaptığı ve Dünya ekosisteminin bu merkezde büyüdüğü bir iklimde artık 21. Yüzyıl tekrardan Asya hinterlandının Dünya ekonomisinde baş ekonomik merkez olacağı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Çin'in başlattığı modern yeni İpek Yolu başka bir değişle Kuşak Yol projesi kapsamında ki bu ekosistem tüm bu Asya'da ki ülkelerin ekonomilerine çok önemli katkı yapmanın yanında başta Çin ve Türkiye olmak üzere bütün bu ekosisteme çok önemli bir anlam ifade ediyor. Dolayısı ile bu bahsedilen ticaret hacmini, bu pazarları bu fırsatları hayata geçirmek Karadeniz ve Hazar havzası ülkeleri arasında da ticaret ve yatırımları geliştirmek, bölgedeki iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmak amacı ile düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen bu zirveye de büyük bir önem veriyoruz" dedi.



"Cari fazla verilmesinin hususu literatüre girecek nitelikte"



Ekonomideki iyileşmeye vurgu yapan Bakan Albayrak, "Geçen sene ekim ayında 75,2 seviyesinde dipleri gören ekonomi güven endeksi, bugün açıklandı; geçen yılın aynı ayında 13,3 puanlık artışla 91,3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı tüketici güven endeksi; yüzde 5,2 reel kesim endeksi 1,6, hizmet sektörü 0,7 tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Bu veriler güven endekslerindeki istikrarlı artışın ve toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor. İmalat, sanayi kapasite kullanım oranı son 12 aylık dönemin zirvesi olarak yüzde 77,2 seviyesine kadar ulaştı. Güven ortamının yeniden tesisi ile otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşya yüzde 26 ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamada bunu çok net görmüştük geçtiğimiz yıl. Yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525'lik bir artış gözlemlendi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak da 2019'u hatırlayacağız. Özellikle Eylül ayı itibari ile son 12 aylık cari fazla rakamı cumhuriyet tarihine konu olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesinin hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak tarihe geçecek" diye konuştu.



Bakan Albayrak, Türkiye'nin büyüme tahmini verilerine de dikkat çekerek "Bu başarıyı gören birçok uluslararası kurumlar, fonlar, yatırım bankaları özelikle Türkiye'nin bu dengelenme sürecini ve başarısını teyit edip ekonomimize ilişkin görüş ve beklentileri noktasındaki bütün bu tahinlerini son günlerde de görüldüğü gibi revize etmeye başladılar. Büyümeyi arttırmaya başladılar. Özellikle son olarak uluslararası en büyük kuruluşlardan bir tanesi Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 açıkladığımızda 0,1 veya 2 diyorlardı, şimdi onlardan bir tanesi yeniden bir güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkarttılar. Birkaç ay daha geçsin biz yüzde 5 demiştik ya oraya gelecekler. Bizim dediğimiz yere geliyorlar ama biraz geç geliyorlar. Biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini yüzde 13'lerden şimdi tek haneli rakamlara inmeye başladılar 2020 içerisinde yüzde 9 falan diyorlar. İnşallah biz yüzde 8 buçuk hedefi koymuştuk. İnşallah ona da gelecekler. Hatta inşallah daha da aşağıya inecekler. Sadece son yayınladığı ekonomik görünme raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili büyümenin son aylarda toparlanması ile birlikte 2019 ve 2020'de gayri safi yurt içi hasıla noktasında da o da aynı 2019 için eksilerden bahsederken pozitife döndü. 2020 için de yüzde 1'lerden yukarıya doğru revize etmeye başladı. Bu raporda 2018 ağustos ayındaki ağır finansal şoku takiben finansal şartların göreceli olarak düşük faiz oranları yüksek hisse senedi fiyatları ile birlikte her geçen gün daha da iyileştiğinin altını çizdi" ifadelerini kullandı.



Olumsuz senaryoları geride bıraktık"



Türkiye'nin pozitif büyümesinin uluslararası platformda nasıl yankı bulduğuna da değinen Albayrak, şunları söyledi:



"Uluslararası kurumlarında yanına hep olumsuz konuşmalarına alıştığımız bu kayıt derecelendirme kuruluşları onlar bile bu kervana takıldı. Türkiye'nin bu performansına kayıtsız kalamadı onlarda bu yıl için yıl neredeyse geçmesine rağmen düzenleme yapmalarına gerek kalmadan yıl tahminlerinde bulunuyorlar. Pozitif büyüme noktasında revizelerini gerçekleştirdiler. Önümüzdeki yıl için yüzde 3'ler 4'ler ve bunların daha da üstünü konuşmaya başladılar. Yani doğru yoldayız emin ve güçlü adımlarla hedeflerimize gerek faizlerle gerek enflasyon ve gerek büyüme ile adım adım ilerliyoruz. Bütün bunların yanında daha bu hafta yine dünyaca ünlü internet bazlı düşünce kuruluşu Türkiye ekonomisine övgüler düzerken kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade etti. Çok değil sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak bütün bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık çok daha kolay ve daha uzun bir yolumuz var. Enflasyon, kur, faiz ve risk biriminde sağladığımız tüm bu Kazımları daha da ileriye daha da iyi bir otaya taşıyacağız."



Üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceklerini de belirten Bakan Albayrak, "Sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net görüyoruz. Son TOB verilerine göre kurulan 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önceki ay olan Eylül'e göre yüzde 8 buçuk, bir önceki yıla göre ise yüzde 18'lik bir artış var. Özellikle eylül ve ekim aylarında SGK girişlerine, istihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var. Ekim pozitif devam ediyor. Kasım ve Aralık istihdam tarafında da bu görülecek. İşte tüm bu olumlu veriler Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni ekonomi programlarında ortaya koyduğumuz hedeflere ve değişim idealimize Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.



Bakan Albayrak, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığına hareket etti. - TRABZON

Kaynak: İHA